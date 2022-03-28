أمين عام حركة إنجاز: الإساءة لمقام المرجعية محاولة لاثارة الفتن والنعرات الطائفية

2022/03/28 | 16:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال أمين عام حركة إنجاز، باقر جبر الزبيدي، اليوم الاثنين، ان الإساءة لمقام المرجعية محاولة لاثارة الفتن والنعرات الطائفية، مبينا انها صمام امان العراق.وذكر الزبيدي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ندين ونشجب بأشد عبارات الادانة والاستنكار ما قام به المدعو نايف كردستاني من إساءة لسماحة الامام السيد علي السيستاني (دام […]

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