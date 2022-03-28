2022/03/28 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مطلع الأسبوع الجاري مناورة بحرية أميركية إسرائيلية تحمل اسم "الحارس الضروري - Intrinsic Defender"، على أن تستمر 10 أيام في نقاط عدة في خليج حيفا وخليج إيلات والبحر الأحمر.

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