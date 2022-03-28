ممثل السيد السيستاني في مصنع للأدوية تابع للعتبة الحسينية: العراقيون قادرون على فعل الكثير

2022/03/28 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد ممثل المرجعية الدينية

العليا والمتولي الشرعي للعتبة

الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي

على معمل صناعة الادوية التابع للعتبة

الحسينية المقدسة في كربلاء صباح اليوم

الاثنين 28/3/2022

وتجول الشيخ ا

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