انخفاض متواصل في اعداد الإصابات والوفيات اليومية جراء كورونا

2022/03/28 | 16:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 36925 .

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