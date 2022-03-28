في جلسة تصوير جريئة..

2022/03/28 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تعرف أسماك القرش بكونها من بين الأسماك المفترسة في العالم، ستتفاجأ بمجموعة من اللقطات الفوتوغرافية لحورية بحر برازيلية، وهي تتصور على بعد مسافة قليلة من أسماك القرش أسفل الماء.

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