كندا تتأهل إلى مونديال “قطر 2022” للمرة الأولى منذ 36 عاما

2022/03/28 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأهل المنتخب الكندي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، عقب فوزه على ضيفه منتخب جامايكا برباعية نطيفة ليبلغ النهائيات للمرة الأولى منذ ستةً وثلاثين عاماً.

وافتتح اللاعب سايل لارين مهرجان الاهداف في الدقيقة 13، وأضاف تاجون بوكانان الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يضيف جونيور هويليت الهدف الثالث في الدقيقة 83، فيما جاء الهدف لرابع عبر أدريان ماريابا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89.

ورفع المنتخب الكندي رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة وضمن تأهله قبل الجولة الأخيرة التي يواجه فيها بنما.

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