برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع ليفاندوفسكي للانضمام اليه الصيف المقبل

2022/03/28 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحفية، عن توصل نادي برشلونة إلى اتفاق بشكل مبدئي مع مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، من أجل الانضمام إلى الفريق خلال الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع ليفاندوفسكي، حيث وافق الهداف البولندي على أن يكون جزءا من المشروع الرياضي لتشافي هيرنانديز، مبينةً أن برشلونة ينتظر الحصول على مساعدة من “ليفا” للضغط على بايرن ميونخ وإقناعه بالموافقة على عرض البارسا الذي سيتراوح من 50 إلى 60 مليون يورو.

وزعمت العديد من التقارير، أن الدولي البولندي اتخذ قرارا بخوض تجربة خارج ملعب “أليانز أرينا”، مثل بعض النجوم الكبار الذين تركوا أنديتهم بعد سلسلة من النجاحات في السنوات الأخيرة.

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