البرلمان يُنهي قراءته لقانون الأمن الغدائي

2022/03/28 | 16:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أنهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، قراءته لمشروع قانون الأمن الغدائي.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان مقتضب تلقته، إيرث نيوز، إن “مجلس النواب أنهى قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية”.

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