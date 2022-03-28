ارتفاع لمؤشرات الجائحة في العراق

2022/03/28 | 16:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد 6 حالات وفاة خلال 24 ساعة

ألترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 2.31 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 28 آذار/مارس، وتضمن تسجيل 473 إصابة جديدة، و6 حالات وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 815 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.4%.

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