البرلمان ينهي القراءة الثانية لقانون الامن الغذائي

2022/03/28 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادانهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، القراءة الثانية لمشروع قانون الامن الغذائي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب انهى قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وكان مجلس النواب عقد، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة الحلبوسي لمناقشة وقراءة قانون الامن الغذائي المقدم من قبل اللجنة المالية.

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