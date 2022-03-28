الحلبوسي يتحدث عن طلبات الاستجواب ويرفع جلسة البرلمان الى الاربعاء المقبل

2022/03/28 | 16:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، عن طلبات الاستجواب، فيما رفع جلسة البرلمان الى الاربعاء المقبل.وقال الحلبوسي نقلا عن بيان للدائرة الاعلامية ، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “وردنا طلبين لأستجواب وزير ورئيس هيئة وتمت احالتها للجنة المختصه لاكمال الاجراءات المطلوبة”.واضاف البيان انه “رفع مجلس النواب جلسته الى يوم […]

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