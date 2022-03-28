مجلس النواب ينهي قراءته لتقرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي

2022/03/28 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى مجلس النواب العراقي ،اليوم الاثنين، قراءة ومناقشة تقرير مشروع قانون ’الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وذلك وفقا لبيان من الدائرة الإعلامية للبرلمان.

ونقلت الدائرة عن رئيس مجلس النواب قوله: “وردنا طلبان لاستجواب وزير ورئيس هيئة وتمت احالتهما للجنة المختصة لاكمال الاجراءات المطلوبة”.

بعد ذلك قرر مجلس النواب “رفع جلسته الى يوم الاربعاء المُقبل”.

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