2022/03/28 | 17:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوة أمنية، اليوم الاثنين، القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في ميسان.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “نفذت مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان ممارسات أمنية واسعة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن إلقاء القبض على (36) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، كان أبرزها متهمين بجرائم الإرهاب، […]

ظهرت المقالة بينهم متهمين بالارهاب..



القبض على 36 مطلوباً في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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