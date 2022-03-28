كورونا :العراق يشهد ارتفاعا طفيفا باعداد الاصابات والوفيات خلال ال24 ساعة

2022/03/28 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية،

يوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة

والوفاة جراء فيروس كورونا في عموم

البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة

الماضية.

وأظهر الموقف الوبائي والتلقيحي

اليومي، أدناه "تسجيل

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