البرلمان يُنهي قراءة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ويرفع الجلسة

2022/03/28 | 17:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وردنا طلبان لاستجواب وزير ورئيس هيئة وتمت احالتهما للجنة المختصة .

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