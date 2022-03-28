أبرز ما جاء في كلمة رئيس حكومة إقليم كردستان في منتدى الطاقة العالمي

2022/03/28 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، كلمة في منتدى الطاقة العالمي المنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وسلط رئيس الحكومة خلال كلمته الضوء على فرص الطاقة المستقبلية في إقليم كردستان، كذلك تحدث عن الخطوات المستقبلية بهذا الصدد.وفيما يلي نص الكلمة التي حصلت عليها وكالة ايرث نيوز: إنه لمن دواعي […]

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