ليس بسبب لقاح كوفيد-19.. الكشف عن طبيعة إصابة نادال المؤلمة

2022/03/28 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت الفحوصات الطبية أن الألم الشديد الذي يعاني منه لاعب التنس الإسباني، رافائيل نادال، والذي سيبعده عن المنافسات لعدة أسابيع، ليس سببه مضاعفات ناتجة عن حصوله على جرعة من لقاح كوفيد-19، بل شرخ في أحد الضلوع.

وعقب إصابته خلال نصف نهائي بطولة إنديان ويلز في الولايات المتحدة، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي أقاويل، تؤكد أن آلام نادال ناجمة عن حصوله على جرعة من العقار المضاد لكوفيد-19.

وعاد نادال إلى إسبانيا، الثلاثاء الماضي، بعد خسارة نهائي إنديان ويلز أمام الأمريكي تايلور فريتز.

وخلال المباراة، كان اللاعب يشكو من أنه يتنفس “كما لو كان لديه ثقب في الصدر”، واضطر للخضوع لفحص من أطباء البطولة.

وتمثل الإصابة انتكاسة للمصنف الثالث عالميا، الذي كان سيستعد في الأسابيع المقبلة للمنافسات على الأراضي الترابية، وخوض بطولات مونت كارلو وكوندي دي جودو وروما ورولان جاروس.

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