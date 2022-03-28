2022/03/28 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة اليوم الاثنين، عن افتتاح مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية بنسخته الرابعة عشرة بمشاركة فنية واسعة وحضور نوعي كبير.وقال بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز” انه “افتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم اليوم الاثنين في قاعات دائرة الفنون العامة بمقر الوزارة مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية في دورته الرابعة عشرة بعروضه الفنية ( رسم.[…]

ظهرت المقالة بمشاركة واسعة..



الثقافة تعلن افتتاح مهرجان الواسطي للفنون التشكيلية أولاً على ايرث نيوز.

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