الدكتور نبيل جاسم: بغداد ستبقى دار السلام وندرك أهمية العمل العربي المشترك

2022/03/28 | 17:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكد رئيس شبكة الإعلام العراقي، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، الدكتور نبيل جاسم، اليوم الاثنين، أن بغداد ستبقى دار السلام والعراق يدرك أهمية العمل العربي المشترك في المجالات كافة، فيما اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي اجتماع اللجنة في بغداد ذا رمزية خاصة في بلد داعم للقضايا العربية المصيرية ومن بينها القضية الفلسطينية.وقال الدكتور نبيل جاسم خلال لقائه خطابي في بغداد، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بغداد جاهزة وعلى أعلى المستويات لاستضافة اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وهناك اهتمام بالغ بحضوركم على المستويين الإنساني والمهني".وأضاف، "شكرا للثقة التي منحتموها لنا في رئاسة اللجنة الدائمة وندرك أهمية وضرورة العمل العربي المشترك في مجال الاعلام، وهناك ملفات خطيرة وتحديات تزداد صعوبة في وقت التشظي".وتابع الدكتور نبيل جاسم، "هويتنا العربية تعيش هذه التحديات بدءاً من القضية الفلسطينية والهم المشترك في محاربة الإرهاب والعنف على مستوى التنظير والممارسة، ونطمح هذه المرة مع وجود العراق في رئاسة اللجنة أن يشكل دفعا إضافيا لعملها وعمل الجامعة العربية ونحن مصرون ومتحمسون لتحقيق هذا الهدف".وأكد أن "بغداد ستبقى دار السلام ونحن نقاتل في الواجهة وهذا الوجود والدعم العربي إيجابي للغاية في مواجهة الإرهاب ليستعيد العراق موقعه بمساعدة اشقائه العرب".بدوره أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية - رئيس قطاع الاعلام، أحمد رشيد خطابي خلال اللقاء، أنه "انتخابكم دليل على التوجه العربي بدعم العراق واختياركم تم على أساس الكفاءة والخبرة المشهودة لكم".وأضاف، "هذا رصيد سوف نستفيد منه كلجنة دائمة للإعلام العربي، التي تعد من اهم اللجان الفنية في جامعة الدول العربية وهي من اللجان المحورية لدفع حركة الاعلام في العالم العربي، ومن اقدم اللجان التي يقع على عاتقها أساس تحضير جميع أعمال المكتب التحضيري".وتابع، "اجتماعاتنا في بغداد لها رمزية خاصة وسعداء أننا نحضر في بلد متجاوب مع القضايا العربية والقضية الفلسطينية وهناك توجه لدعم الإعلام على مستوى الاستراتيجية الإعلامية لتحسين صورة العرب في العالم كثقافة وموروث الى جانب بنود أخرى ومنها محاربة الإرهاب وبالتالي هناك إرادة قوية لتعزيز أسس العيش المشترك".وبين بالقول، "ما هو مدرج من بنود نعتزم طرحه في اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي يوم الأربعاء المقبل وسوف يمكننا ذلك من الدخول بنقاش معمق للخروج بتوصيات عملية لأننا بحاجة الى دعم جميع وسائل الاعلام العربية إن كانت في القطاع العام أو الخاص لإرساء منظومة عربية ذات مصداقية وجودة".ويترأس العراق الأربعاء المقبل ولأول مرة اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي المقرر انعقادها في العاصمة بغداد، بينما يشهد يوم الخميس اجتماعاً للمكتب التنفيذي للجامعة العربية بحضور عدد من الوزراء العرب في بغداد.ووصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصالات في الجامعة العربية/ رئيس قطاع الإعلام السفير أحمد رشيد خطابي.وستعقد لجنة فرعية تابعة للجامعة العربية يوم غد الثلاثاء اجتماعاً في بغداد أيضاً.وكان مجلس الجامعة العربية، قد صادق على اختيار الدكتور نبيل جاسم لرئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي ليكون أول عراقي يترأس هذه اللجنة منذ تأسيس الجامعة العربية في العام 1945.

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