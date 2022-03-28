الإطار : على الحكومة حماية النواب المستقلين لأنهم يتعرضون للتهديدات

2022/03/28 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الإطار التنسيقي ،اليوم الاثنين، الحكومة والأجهزة الأمنية الى توفير الحماية للنواب المستقلين الذي أشار الى أنهم يتعرضون لـتهديدات.

وأعرب الإطار في بيان عن رفضه أساليب الترهيب والتهديد التي وجهتها جهات مجهولة الانتماء السياسي الى النواب المستقلين الذي اتخذوا قرارهم السياسي بعدم حضور جلسة يوم السبت الماضية، وتابع ان هذه الاساليب لن تؤثر في معنويات وارادة اعضاء مجلس النواب، ويتخذون قراراتهم بعيدا عن التهديدات والإغراءات.

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