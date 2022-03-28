أسعار الذهب في الاسواق العراقية

2022/03/28 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية ،اليوم الاثنين .

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 396 الف دينار، وسعر الشراء 392 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 400 الف دينار للمثقال الواحد.

وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفاضا أيضاً عند 356 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 ألف دينار و405 آلاف فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و365 ألف دينار.

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