تشاؤم يسبق الأربعاء.. الاتحاد الكردستاني يضع عقد جلسة انتخاب الرئيس الجمهورية بخانة المستحيل!

2022/03/28 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الاثنين، أنه لايمكن عقد جلسة للبرلمان يوم الأربعاء المقبل.

وقال سورجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجلسة سيكون مصيرها الفشل أيضا بسبب إصرار أطراف التحالف الثلاثي على إقصاء الآخرين".

وأضاف أن "الرسالة من الجلسة السابقة يفترض أنها وصلت، والثلث الضامن زاد عدد أعضائه، ومن المستحيل عقد جلسة للبرلمان دون التوصل لاتفاقات مع الإطار والاتحاد الوطني وباقي القوى التي قاطعت الجلسة".

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