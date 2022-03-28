2022/03/28 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔺 تنويه تعيين خريجي المعاهد النفطية استنادا الى توجيهات السيد وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل، خاطبت وزارة النفط بتاريخ 13/ 9/ 2021 وزارة المالية، لادراج فقرة في موازنة العام 2022، تتيح لشركات الوزارة تعيين خريجي المعاهد النفطية، ليتسنى اصدار الامر الوزاري الخاص بتعيينهم.والحاقا بالكتاب، وبتاريخ 25/ 3/ 2022 تم ارسال كتاب تأكيد على اضافة […]

ظهرت المقالة النفط تصدر تنويها بشأن تعيين خريجي المعاهد النفطية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تصدر تنويها بشأن تعيين خريجي المعاهد النفطية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تصدر تنويها بشأن تعيين خريجي المعاهد النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).