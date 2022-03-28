2022/03/28 | 17:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، الانتهاء من انجاز وارسال جميع الكشوفات المتعلقة بقراء المقاييس الى الامانة العامة.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه ” لطالما احتضنت وزارة الكهرباء ابناءها عبر ضمان حقوقهم، وكانت ولا تزال ملاذاً آمناً لمنتسبيها في خدمة قضاياهم وجعلها على من اولوياتها انطلاقاً من موقع المسؤولية […]

ظهرت المقالة الكهرباء تزف بشرى لقراء المقاييس أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تزف بشرى لقراء المقاييس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تزف بشرى لقراء المقاييس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).