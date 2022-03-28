2022/03/28 | 17:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إحدى ليالي الأسبوع الأول من الغزو الروسي، تسللت مجموعة من الجنود الأوكرانيين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات إلى الرتل العسكري الروسي الذي يزحف نحو كييف ودمروا ثلاثة عربات مدرعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمائن الليل.. قصة "فرقة التقنية" التي أوقفت الزحف الروسي نحو كييف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمائن الليل.. قصة "فرقة التقنية" التي أوقفت الزحف الروسي نحو كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).