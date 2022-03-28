الموارد المائية تتحدث عن قرب افتتاح معلم عراقي مهم

2022/03/28 | 17:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم الاثنين، عن أفتتاح سدة الهندية القديمة في محافظة بابل قريباً والتي ستكون واجهه لكل العالم.وقال وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني في بيان تلقته “ايرث نيوز ” ان “ذلك جاء بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتولي وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة للسدود والخزانات، تأهيل موقع سدة […]

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