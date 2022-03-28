هذا الرقم قد يلعب دورًا.. لماذا تهدد حرب روسيا في أوكرانيا مصير بوتين؟

2022/03/28 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعرض المحلل الأمني لدى شبكة CNN، بيتر بيرغن، الآثار المترتبة على غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان وانسحابه منها، وكيف يمكن أن يوازي ويشابه ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا اليوم.

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