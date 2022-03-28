تحرق الدهون وتنقص الوزن بشكل آمن.. تعرف على فوائد

2022/03/28 | 17:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيعاني كثيرون من زيادة الوزن، والتي قد تسبب مشاكل خطيرة للجسم بسبب تراكم الدهون، ونلجأ لإنقاص الوزن واتباع الحمية الغذائية، وتوجد مجموعة كبيرة من الأعشاب الطبية الرائعة المتوافرة للجميع لإنقاص الوزن وحرق الدهون بطريقة طبيعية وآمنة، وتعد الكزبرة الناشفة المغلية من أبرز الأعشاب الطبية المستخدمة في إنقاص الوزن وحرق الدهون.الكزبرة الناشفة لإنقاص الوزنويقول الدكتور المصري محمد سلام الباحث في مجال النباتات الطبية والعطرية: "في السنوات الأخيرة تستخدم غالبية النساء عمليات الجراحة لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون إلا أن عدداً كبيراً من النساء يفضل الأعشاب والطب البديل، حيث أثبتت الأعشاب فاعلية قوية وتأثيرا في حرق الدهون وغيرها من الأمراض".ويضيف، "وتعد الكزبرة الناشفة المغلية من أبرز الأعشاب الطبية المستخدمة في إنقاص الوزن وحرق الدهون، حيث أثبتت العديد من الدراسات فوائدها في إنقاص الوزن والتخسيس وحرق الدهون بالجسم، التي تتراكم في مناطق مختلفة من الجسم مما يؤثر سلبا على الصحة العامة، فقد يسبب هذه التراكم إصابة بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.فوائد بذور الكزبرة الجافةوتابع سلام، أن "الكزبرة المغلية تساعد على حرق الدهون وتقليل الوزن باستمرار، لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومن الجميل أن الكزبرة الجافة متوفرة بتكلفة بسيطة ويمكن تحضيرها بالمنزل بسهولة".ويتم تحضير الكزبرة الناشفة المغلية من خلال وضع ملعقة من الكزبرة الناشفة على مقدار من الماء على النار وتركه حتى يغلي لمدة دقيقة، ومن الأفضل بعد صب العشب في الكوب أن نقوم بتغطيتها حتى لا تتبخر فوائدها ويفضل تناول المشروب بدون سكر".ويتناول مريض السمنة كوبين يوميا؛ صباحا قبل الإفطار ومساء قبل النوم، وستحدث نتيجة من مشروب الكزبرة بعد شهر من الاستخدام.وفي نفس السياق يضيف سلام، أن "من أهم فوائد بذور الكزبرة الناشفة للتخسيس، أنها تمنح الإحساس بالشبع لعدة ساعات من اليوم بعد تناول المشروب صباحا".وتعطي بذورالكزبرة الناشفة للجسم كمية من الدهون الصحية المفيدة، تقلل الشهية وتقلل الرغبة في تناول الطعام ولها قيمة عالية وتمد الجسم بالطاقة.كما تحتوي بذور الكزبرة الناشفة على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعطي شعورا بامتلاء المعدة، وهي أيضاً لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لذلك تساعد في التخلص من الدهون المتراكمة.وتساعد بصورة كبيرة في التخسيس دون الحاجة لعمليات جراحية، وتحسن من الحالة المزاجية وتقلل التوتر والقلق، وتخلص الجهاز الهضمي من السموم.وقال الدكتور سلام، إنه "من فوائد بذور الكزبرة للتنحيف، أنها تساعد على تحفيز عملية الأيض من خلال تناول بذور الكزبرة في الصباح الباكر، مما يساعد على التنحيف بواسطة تحفيز عملية الأيض داخل جسم الإنسان وحرق الدهون، ولبذور الكزبرة دور في التقليل من الالتهابات الناتجة عن داء السمنة.كما يساعد تناول بذور الكزبرة على التخلص من احتباس السوائل في الجسم.أيضا تناول بذور الكزبرة له العديد من الفوائد على الجهاز الهضمي، حيث إنها تساعد على علاج معظم مشكلات الجهاز الهضمي.

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