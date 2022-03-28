تظاهرة في ميسان احتجاجا على انتشار التسمم والجرب

2022/03/28 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم أهالي ناحية السلام في ميسان، اليوم الإثنين، تظاهرة احتجاجا على انتشار التسمم والجرب.وذكر مصدر لوكالة إيرث نيوز، أن “أهالي ناحية السلام في ميسان نظموا تظاهرة غاضبة احتجاجا على انتشار حالات التسمم والجرب بسبب المياه الثقيلة”.

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