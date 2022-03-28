برلمانية صدرية: قانون الأمن الغذائي سيوفر فرص عمل جديدة

2022/03/28 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت النائب عن الكتلة الصدرية ابتسام التميمي، اليوم الاثنين، أن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية سيوفر فرص عمل جديدة.

وقالت التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية هو من أول القوانين التي نسعى إلى تشريعها في مجلس النواب"، مشيرةً إلى أنه "سيخفف من حدة الفقر ويعظم استفادة المواطنين من موارد الدولة".

وأضافت التميمي "كما سيضمن القانون خلق فرص عمل جديدة واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة واطلاق أخرى جديدة"، لافتةً إلى أنه "سيعمل على تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية".

ونوهت التميمي إلى أن "جوهر مشروع القانون يتعلق باعطاء صلاحية الانفاق لتحقيق الامن الغذائي وبما لا يتعارض مع قانون الموازنة" ، مبينةً أنه "سيعرض للتصويت عليه بعد تقديم تقرير من قبل اللجنة المالية لمجلس النواب نظرًا لتأخر إقرار موازنة 2022".

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