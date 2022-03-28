التطرف وبيئاته الحاضنة - نهاد ابو غوش

2022/03/28 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش التطرف وبيئاته الحاضنةنهاد أبو غوشتنتشر أفكار التطرف والراديكالية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية لعدة أسباب يرتبط بعضها بأسباب داخلية، وبعضها الآخر يرتبط بعلاقات الغرب والشرق، أي بين المراكز الاستعمارية السابقة والدول والشعوب التي استقلت في أواسط القرن الماضي، ويمكن إجمال مظاهر وأسباب الأزمة في ما يلي: 1- عدم حل القضية الفلسطينية واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 عاما، وشع ......





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