أبل تخفض إنتاج هذه الهواتف بنسبة 20%

2022/03/28 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد شركة أبل لتحقيق أطول سلسلة مكاسب لها هذا العام بعد تقرير يفيد بأن صانع آيفون يخفض إنتاج هاتفه الذكي رخيص الثمن بمقدار الخمس وسط انخفاض الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.

فبعد 9 جلسات متتالية من المكاسب، انخفض السهم بنسبة 2%، في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، مما أعاد السهم بعيداً عن محو خسائره الكاملة خلال آخر 12 شهرا.

يأتي ذلك فيما تخطط شركة أبل لخفض إنتاج هواتف آيفون إس إي بحوالي 20% في الربع المقبل مقارنة بخطتها الأصلية بسبب مؤشرات على تضرر الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر.

وقالت المصادر إن أبل أبلغت العديد من الموردين أنها خفضت طلبات الإنتاج بمقدار 2 مليون إلى 3 ملايين وحدة خلال الربع.

يأتي ذلك، فيما قامت أبل هذا الشهر بتحديث خط إنتاج iPhone SE الخاص بها لأول مرة منذ عام 2020 وأضافت دعم شبكة الجيل الخامس، وربما في محاولة لإقناع المستهلكين الذين لديهم أجهزة آيفون القديمة، للترقية وجذب مستخدمين جدد من نظام أندرويد المنافس.

ولم يكن هذا فحسب، إذ خفضت الشركة أيضاً طلبات شراء سماعات آيربود AirPod الخاصة بها بأكثر من 10 ملايين وحدة لعام 2022، وفقاً لتقرير Nikkei.

ومنذ إطلاقها في عام 2016، أصبحت آيربوز هي السماعات اللاسلكية الأكثر مبيعاً في العالم، مما ساعد شركة أبل في الحصول على أكثر من 25% من حصة السوق العالمية، وفقاً لشركة الأبحاث Counterpoint.

كما تراجعت أسهم بعض موردي شركة أبل، حيث انخفضت أسهم شركة Qorvo بنسبة 2.4% في السوق الأولي وانخفض سهم Varta AG بنسبة 3.4% في فرانكفورت بعد تقرير Nikkei.

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