كردستان العراق مستعد لتعويض أوروبا عن نقص الطاقة

2022/03/28 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء كردستان العراق، مسرور بارزاني، الاثنين، إن الاقليم لديه القدرة لتعويض بعض من نقص الطاقة على الأقل في أوروبا.

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