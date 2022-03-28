2022/03/28 | 18:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صدم ويل سميث الحاصل على جائزة أفضل ممثل، المتفرجين عندما صفع مقدم الحفل كريس روك على وجهه.وصاح ويل سميث في مقدم الحفل بعبارات بذيئة بعد مزحة عن شعر زوجته، في لحظة طغت على حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية.وفيما يلي بعض ردود الفعل من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي: مغني الراب […]

ظهرت المقالة بعد صفعة ويل سميث في حفل الأوسكار..



كيف علق المشاهير؟ أولاً على ايرث نيوز.

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