مجموعة السبع: مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل “غير مقبولة”

2022/03/28 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك ،اليوم الاثنين، أن دول مجموعة السبع اعتبرت مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل “غير مقبولة” وتُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين “في مأزق”.

وقال هابك إثر اجتماع عبر الإنترنت مع نظرائه في مجموعة السبع، “جميع وزراء مجموعة السبع توافقوا على أن ذلك هو انتهاك أحادي وواضح للعقود القائمة، ما يعني أن الدفع بالروبل غير مقبول”.

وأضاف “أعتقد أنه ينبغي تفسير هذا المطلب بواقع أن بوتين في مأزق”.

المشرع الروسي إيفان أبراموف اعتبر الاثنين، أن رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيؤدي إلى توقف الإمدادات بدون شك، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

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