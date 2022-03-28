ميسان.. افتتاح مشروع شقق الأطباء في مستشفى الصدر التعليمي

2022/03/28 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعافتتح محافظ ميسان علي دواي، اليوم الاثنين، مشروع شقق الأطباء وأطباء الأسنان في مستشفى الصدر التعليمي بمحافظة ميسان. وأوضح المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المشروع يحتوي على (8) شقق بمساحة (125) م2 للشقة الواحدة موزعة على طابقين، يحتوي كل طابق منهما على (4) شقق مؤثثة ومكيفة".وأضاف، أن "الشقة تحتوي على غرفتي نوم وصالة ومطبخ وحمام ومجموعة صحية، مشيرا الى أن "المشروع يشتمل على تجهيز مولدة بطاقة (350) كي في ومحولة بطاقة (250) كي في". وأكد المحافظ، وفقا للبيان، "تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة تنمية الاقاليم، وأنه سيسهم بدعم الواقع الصحي عبر استقطاب الطاقات والملاكات الطبية"، لافتا الى أن "هذا المجمع هو السادس من نوعه، بعد أن تم في وقت سابق تشييد 5 مجمعات سكنية للأطباء من قبل المحافظة بهدف دعم القطاع الصحي وتوفير الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للكوادر الطبية في المحافظة". وأشار المحافظ إلى أنه "تم في وقت سابق افتتاح مشروع تجهيز ونصب خزان اوكسجين سائل بطاقة (15) طنا مع منظومة لتوزيع الاوكسجين على الردهات في مستشفى الصدر التعليمي، والذي نفذ ضمن خطة تنمية الأقاليم، وأن المشروع سيقدم فائدة كبيرة في التخلص من قناني الاوكسجين القديمة التي يتم مداولتها بين الحين والأخر، وسيوفر كمية احتياطية من الاوكسجين للمستشفيات بنقاوة عالية تصل الى 99.6%"، موجها "ببناء سياج واق لعزل الخزان عن المحيط الخارجي، من اجل السلامة العامة، والتأكيد على متابعة الخزان وصيانته بشكل مستمر".

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