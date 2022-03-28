مؤشر جديد على بقاء مانشيني مع إيطاليا

2022/03/28 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألمح مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، الإثنين، إلى أنه سيبقى على رأس الجهاز الفني للمنتخب الايطالي لكرة القدم، على الرغم من فشل الـ«أتزوري» في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليًا.وقال مانشيني أمام الإعلام على هامش المباراة الودية في كونيا، الثلاثاء، ضد مضيفته تركيا التي خسرت بدورها ضد البرتغال، “تباحثت مع رئيس […]

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