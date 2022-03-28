الحكومة تفصح عن مصير الديون الداخلية والخارجية العراقية وحجمها.. يجب تسديدها

2022/03/28 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، ان الحكومة سددت كثيرا من الديون الخارجية والداخلية التي هي بذمة الحكومة ولاسيما الداخلية التي تنحصر بين وزارات الدولة والبنك المركزي أما الخارجية فهي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال صالح، في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "حجم الدين الخارجي يصل إلى 20 مليار دولار او اقل بقليل وعملية تسديده تمتد إلى عام 2028 وهناك ديون اخرى ضمن دول (نادي باريس) وهي قبل تسعينات القرن الماضي"، مبيناً أن "عدد الدائنة هي ثماني دول بقيمة تصل إلى 39 مليار دولار لكن هذه الديون سيتم خصم 80% من تلك الديون وسيبقى 20% منها ونعتقد ان هذا المبلغ جميعه سيتم أطفائه اي فقط ديون دول نادي باريس". وأضاف صالح ان "الديون الخارجية على العراق البالغة 20 مليارا اغلبها جاءت بعد 2014 وهي أموال لشراء الأسلحة لمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي وهزيمته اي ايام الحرب ضد الإرهاب امام الديون الداخلية فهي للبنك المركزي ومصرف الرافدين اي ديون بين الدوائر لا علاقة للافراد بها".واختتم صالح حديثه حول الديون الخارجية بالقول انها "مجدولة وليس صحيحا تسديد كامل تلك الديون فهناك قرارات محددة للتسديد فالعراق ملتزم بما عليه من مبالغ للتسديد سنويا".

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