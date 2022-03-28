إصابة راعي اغنام بإنفجار مخلف حربي في البصرة

2022/03/28 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة راعي اغنام بإنفجار مخلف حربي في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "راعيا للأغنام من أهالي المثنى يبلغ من العمر نحو 15 عاما اصيب بانفجار مخلف حربي".

وبين أن "الانفجار حدث في منطقة خرانج التابعة لقضاء الزبير غربي محافظة البصرة".

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