خام برنت يتراجع 9 دولارات ويستقر عند 111 دولارا و40 سنتا للبرميل

2022/03/28 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5 بالمئة ،اليوم الاثنين، على خلفية الإغلاق الجزئي في شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، مما سيؤثر على طلب النفط في البلاد.

وتراجع برميل غرب تكساس الوسيط بمقدار 5,6% ليبلغ 107,62 دولارًا للبرميل، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال، المؤشر القياسي في أوروبا، تسليم أيار/مايو، بنسبة 5,33% ليصل إلى 114,22 دولاراً.

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