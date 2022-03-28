الجيش السوري يقضي على 15 مسلحا في ريف إدلب

2022/03/28 | 18:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتل ما لا يقل عن 15 مسلحا أوزبكيا بقصف مدفعي وصاروخي مكثف نفذه الجيش السوري، على محور جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا.وأكد مصدر ميداني لـ”سبوتنيك” وتابعته “ايرث نيوز” أن تنفيذ هذه الرمايات، جاء بعد رصد تحركات منظمة لإحدى المجموعات المسلحة التي تعمل تحت إمرة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي […]

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