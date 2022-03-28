خبراء في ترنيم الثرثرة - عذري مازغ

2022/03/28 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ اأكبر أكذوبة اخترعها إعلام هذا الزمان هي وظيفة "خبير" خبراء في نتف القمل من رأس الأقرع.عندما احتدم الصراع الإسباني الكاتالوني اتصلت بي قناة عربية للحوار حول ذلك الصراع: اختلفنا في ترتيبات التقديم (تقديم شخصي) والغي الحوار بشكل حتى لا أخلاقي من باب الإتصال بي لإخباري بالاستغناء عني ولا تتصوروا كم من وقت تضيع في تجهيز نفسك للأجوبة على تلك الأسئلة التي سيطرحون من قبيل التأكد من المعلومات التي لد ......





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