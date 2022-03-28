"آسفي المغربية عاصمة عالمية للفخّار"؟.. قصة "أجمل خبر" يمكن سماعه

2022/03/28 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا يفيد بأن منظّمّة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) صنّفت مدينة آسفي المغربيّة عاصمةً عالميّة للفخّار.

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