داعش يتبنى هجوم الخضيرة في اسرائيل

2022/03/28 | 18:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انها أول مرة منذ عام 2017 يعلن تنظيم داعش تبنيه هجوما في إسرائيل.

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