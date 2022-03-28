2022/03/28 | 18:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بترشيح العميد الركن “حازم سلمان” قائداً لعمليات الرصافة.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم ترشيح العميد الركن حازم سلمان لاستلام مهام قائد المقر المتقدم لعمليات الرصافة ويذكر ان العميد الركن حازم من ابرز ضباط الجيش العراقي والذي شارك في العديد من عمليات التحرير بمناطق بيجي ومكحول وتكريت […]

ظهرت المقالة ترشيح العميد الركن “حازم سلمان” قائداً لعمليات الرصافة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترشيح العميد الركن “حازم سلمان” قائداً لعمليات الرصافة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترشيح العميد الركن “حازم سلمان” قائداً لعمليات الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).