على غرار الكوريتين.. شاهد كيف يمكن أن تقوم روسيا بتقسيم أوكرانيا

2022/03/28 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ربما يبحث فكرة تقسيم البلاد إلى نصفين، على غرار ما حدث بين الكوريتين، الشمالية والجنوبية.وفي هذا الصدد يشرح المحلل العسكري لدى شبكة CNN والعقيد المتقاعد، سيدريك لايتون، كيف سيبدو التقسيم المحتمل لأوكرانيا بالنسبة لروسيا.

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