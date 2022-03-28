3 دول أوروبية تجمد أصولا لبنانية

2022/03/28 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

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جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) وذلك إثر تحقيق في قضية تبييض أموال.

وأعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية (يوروجاست) أن التحقيق استهدف خمسة مشتبه بهم بتُهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.

وأضافت في بيان أن تلك الدول صادرت خمسة عقارات.

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