اتحاد عراقي يدق جرس الانذار من حمى

2022/03/28 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دق الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الاثنين، جرس الانذار من عمليات شراء كثيفة للحنطة.

وقال رئيس الاتحاد المحلي رعد التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الاسابيع القليلة الماضية برزت ظاهرة غير مسبوقة في ديالى وهو عمليات شراء غير طبيعية لمحصول الحنطة باسعار مضاعفة بل وصل الامر الى شراء مبكر للحقول قبل حصادها في بعض الاماكن من قبل سماسرة وتجار لصالح اشخاص في كردستان".

وأضاف التميمي، أن "حمى شراء الحنطة والشعير تستدعي موقفا من قبل الجهات الحكومية المختصة لبيان مايحدث للرأي العام".

وأوضح أن "عمليات الشراء دون رقابة ستؤدي الى عواقب وخيمة على الامن الغذائي خاصة وأن هناك من يدفع مبالغ كبيرة للحصول على اي كمية من الحنطة والشعير".

وأشار الى "ضرورة تدخل بغداد لكشف طلاسم مايحدث لانه لم يختصر في بغداد بل امتد الى محافظات اخرى وفق معلوماتنا"، لافتا الى أن "كل الكميات التي تم شراءها تنقل الى كردستان فورا وهذا الامر يتطلب معرفة مجريات مايحدث لانه بالفعل هناك قلق حقيقي في الشارع خاصة مع تداعيات الازمة الاوكرانية الاخيرة".

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