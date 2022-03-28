الخزعلي يؤكد مخاطبة رئاسة الوزراء بصرف مستحقات محافظة البصرة

2022/03/28 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب عن كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي، اليوم الاثنين، مخاطبة رئاسة الوزراء بصرف مستحقات محافظة البصرة.وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة ايرث نيوز: إنه “تم مخاطبة رئاسة الوزراء والجهات المعنية بصرف مستحقات محافظة البصرة والتي تبلغ (٢٢ تريليون) استنادآ لا حكام قانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ وتعديلاته وقانون الإدارة […]

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