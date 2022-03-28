2022/03/28 | 18:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nIjThD9DkhQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نقابة الصحفيين تستقبل الوفود العربية والاقليمية على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نقابة الصحفيين تستقبل الوفود العربية والاقليمية على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).